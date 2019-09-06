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'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 14:47
Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmana, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un katılmadığı aktarıldı.

İzinden dönen yeni transfer Abdoulay Diaby'nin ise takım arkadaşları ile tanıştığı ve düz koşu yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş, yarın Ümraniyespor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

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Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
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