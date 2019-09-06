Dominant Kartal!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve ekibi, dün yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Orman ve yöneticilere istenilen isimlerin kadroya dahil edilmesi nedeniyle teşekkür eden Avcı, "Beşiktaş, hücumu ile ön plana çıkacak. Rakiplerimize dominant bir oyunla karşılık vereceğiz. Özellikle iç sahadaki tüm maçları kazanmamız şampiyonluğa ulaşmak açısından çok önemli. Bunu başarabilecek kaliteye sahibiz" dedi. İlk 3 hafta kaybedilen 5 puana da değinen tecrübeli hoca, "Takım, hızlı ve pas trafiği yüksek oyun anlayışına alıştıkça daha iyi olacağız. 1-1 bitmesine rağmen Çaykur Rize maçında ortaya konulan futbol memnuniyet vericiydi" şeklinde konuştu.

GERİ DÖN KRAL!

SIYAH-BEYAZLILARDA uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak olan Burak Yılmaz'a özel çalışma programı uygulanıyor. Milli golcü için sağlık ekibi ve teknik heyet sürekli temas halinde. Yaz kampını da kaçıran kaptan Burak'ın da çok hırslı çalıştığı ve Gazişehir Gaziantep maçında takımdaki yerini almak istediği öğrenildi.

DEVLERE KAHROLDULAR

Beşiktaş, dün sabah salonda çalıştı. Tedavileri devam eden Caner, Atiba ve izinli olan Diaby çalışmaya katılmadı. Antrenman esnasında A Milli Basketbol Takımımız'ın Dünya Şampiyonası'nda Çekya ile oynadığı maçı izleyen siyah-beyazlıları, alınan mağlubiyet üzdü.