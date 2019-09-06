Elle oynamada VAR ne derse o

BUGÜN NELER OLDU

MERKEZ Hakem Kurulu tarafından uygulamaya alınan 2019-20 Sezonu Hakem Gelişim Programları kapsamında seminerler devam ediyor. Dün, sezon başında değiştirilen oyun kurallarından, 'bilerek veya kazara elle oynama sonucu bir gol atılması' durumunda, golün iptal edilmesi gerektiği şeklindeki yorumun, VAR sisteminde getireceği uygulama yeniliği hakkında bilgi verildi.durumunda, pozisyon artık yoruma açık kabul edilmediğinden gol iptali kararı, hakemin OFR (sahada inceleme) yapmadan, direkt VAR'dan gelen bilgiyle verilecek.