Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'a Galatasaray talip oldu!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz ile alakalı gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. 16 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe A Takımı ile hazırlık kampına katılma başarısı göstermişti. Fenerbahçe taraftarının da çok şeyler beklediği genç isim için Galatasaray'ın devreye girdiği kaydedildi.
Giriş Tarihi: 6.9.2019 16:00Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 16:07
Ömer Faruk Beyaz transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler ile bu sezon başında profesyonel sözleşme imzalanan genç yıldız adayı için flaş bir iddia ortaya atıldı.