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'nin genç yıldızı 'a talip oldu!

'nin genç yıldız adayı ile alakalı gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. 16 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe A Takımı ile hazırlık kampına katılma başarısı göstermişti. Fenerbahçe taraftarının da çok şeyler beklediği genç isim için 'ın devreye girdiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 6.9.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 16:07
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'a Galatasaray talip oldu!

transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler ile bu sezon başında profesyonel sözleşme imzalanan genç yıldız adayı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'a Galatasaray talip oldu!
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