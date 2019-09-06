Radamel Falcao'nun sözleşmesi Galatasaray'da kriz çıkardı!

Falcao'nun gelişi Galatasaray'da 'Kelebek etkisi' yarattı. Kolombiyalı golcünün alacağı para takımdaki diğer oyuncuları harekete geçirdi. Galatasaray'da Feghouli ile Belhanda, yönetimden sözleşmelerinde düzenlemeye gidilmesini istedi.