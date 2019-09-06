Radamel Falcao'nun sözleşmesi Galatasaray'da kriz çıkardı!

Galatasaray’da Falcao'nun sözleşme detaylarının ortaya çıkmasının ardından Feghouli ile Belhanda'nın, yönetimden sözleşmelerinde düzenlemeye gidilmesini istediği belirtildi. İşte Mehmet Özcan'ın haberi ve detaylar...
Giriş Tarihi: 6.9.2019 10:12Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 10:15
Falcao'nun gelişi Galatasaray'da 'Kelebek etkisi' yarattı. Kolombiyalı golcünün alacağı para takımdaki diğer oyuncuları harekete geçirdi. Galatasaray'da Feghouli ile Belhanda, yönetimden sözleşmelerinde düzenlemeye gidilmesini istedi.