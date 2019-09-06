Türkiye ile Andorra 3. kez rakip

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.
İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.
Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.
İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.
Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.
- MİLLİ TAKIMIN SON 6 YILDAKİ EN FARKLI GALİBİYETİ ANDORRA'YA KARŞI
A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.
Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.
Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.
Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.
Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.
- FARKLI SKORLAR
A Milli Futbol Takımı'nın 96 yıllık tarihindeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|20.11.1949
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|Suriye
|7-0
|20.06.1954
|Cenevre
|Dünya Kupası Elemeleri
|Güney Kore
|7-0
|10.11.1996
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|San Marino
|7-0
|08.06.2005
|Almatı
|Dünya Kupası Elemeleri
|Kazakistan
|6-0
|28.05.1950
|İstanbul
|Özel
|İran
|6-1
|12.10.1994
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İzlanda
|5-0
|10.09.1997
|San Marino
|Dünya Kupası Elemeleri
|San Marino
|5-0
|14.11.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Avusturya
|5-0
|16.10.2002
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Liechtenstein
|5-0
|01.10.2006
|Frankfurt
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Moldova
|5-0
|06.09.2013
|Kayseri
|Dünya Kupası Elemeleri
|Andorra
|5-0
Not: Maç skorlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.