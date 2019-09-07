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Başkan Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadı!

Türkiye Cumhurbaşkanı , Türkiye ile Andorra arasında oynanan milli maçı 'ta izliyor.

Giriş Tarihi: 7.9.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 22:27
Başkan Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynadığı karşılaşma için Vodafone Park'a geldi.

Başkan Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadı

Erdoğan'ı protokol tribünü girişinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol tribününden izliyor.

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Başkan Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadı!
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