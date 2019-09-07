Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e zam

'tan 'e zam

’ın genç yıldızı başarılı performansının ödülünü alacak. Avrupa kulüplerinin transferi için çok uğraştığı 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşı 350 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya yükseltilecek.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e zam

YAZ döneminde Avrupa kulüplerini peşinden koşturan ama siyah-beyazlı takımda yoluna devam eden Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapılacak. Beşiktaş'ta yıllık 350 bin Euro ile en az kazanan isimlerden olan 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşı revize edilecek. Başarılı oyuncunun yeni sözleşmeyle birlikte maaşı 1 milyon Euro olacak. İtalya ve Fransa'dan gelen tekliflere rağmen kulübe zorluk çıkarmayan ve 1 yıl daha takımda kalarak şampiyon olmak istediğini ifade eden Dorukhan'ın tutumu, yönetim ve teknik heyeti oldukça memnun etmiş durumda. Başkan Fikret Orman da başarılı ismin, yapılacak zammı çoktan hak ettiğini belirtti.

DİABY AKŞAM MAÇTA SABAH İDMANDA

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Abdoulay Diaby, önceki gün ülkesi Mali ile Suudi Arabistan'la oynadığı hazırlık maçına 11'de çıkıp 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın ardından hemen yola koyulan 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımın dün sabahki antrenmanına katıldı.

ÜMRANİYE MAÇI SAAT 17.00'DE

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada bugün saat 17.00'de Ümraniye Stadı'nda Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedekler ve yenilerin ağırlıklı olduğu bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e zam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN