Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e zam

YAZ döneminde Avrupa kulüplerini peşinden koşturan ama siyah-beyazlı takımda yoluna devam eden Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapılacak. Beşiktaş'ta yıllık 350 bin Euro ile en az kazanan isimlerden olan 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşı revize edilecek. Başarılı oyuncunun yeni sözleşmeyle birlikte maaşı 1 milyon Euro olacak. İtalya ve Fransa'dan gelen tekliflere rağmen kulübe zorluk çıkarmayan ve 1 yıl daha takımda kalarak şampiyon olmak istediğini ifade eden Dorukhan'ın tutumu, yönetim ve teknik heyeti oldukça memnun etmiş durumda. Başkan Fikret Orman da başarılı ismin, yapılacak zammı çoktan hak ettiğini belirtti.

DİABY AKŞAM MAÇTA SABAH İDMANDA

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Abdoulay Diaby, önceki gün ülkesi Mali ile Suudi Arabistan'la oynadığı hazırlık maçına 11'de çıkıp 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın ardından hemen yola koyulan 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımın dün sabahki antrenmanına katıldı.

ÜMRANİYE MAÇI SAAT 17.00'DE

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada bugün saat 17.00'de Ümraniye Stadı'nda Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedekler ve yenilerin ağırlıklı olduğu bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.