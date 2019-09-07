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Erdoğan, A Milli Takımı'nı tebrik etti

'ta -Andorra maçını izleyen Türkiye , karşılaşmanın ardından millileri kutladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 01:33 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 01:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.

Vodafone Park'ta yapılan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla tek tek tokalaştı ve onları galibiyetten dolayı kutladı.

Milli takıma başarı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından stattan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
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