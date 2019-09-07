BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır takip eden İngiliz devi Liverpool, oyuncunun bordo-mavili forma altındaki maçlarından sonra milli takımdaki performansını da yakından mercek altına alacak. Uğurcan'ın yakaladığı çıkışı takip eden Liverpool scout ekibinin devre arasına kadar 23 yaşındaki oyuncunun performansı hakkında raporlar hazırlayacağı ardından da ara transferdeBORDO-MAVILI kulübün yetkilileri de Uğurcan'ın çok uzun zamandır izlendiğini ve birçok kulübün listesinde olduğunu vurgulayarakOnun önemli kulüpler tarafından izlenmesi bize gurur verir ancak şu an için resmi bir teklif almadık" ifadelerini kullanıyor. Yönetimin Uğurcan Çakır için resmi teklif gelmesi durumundaMilli arada 4 gün izin yapan Trabzonsporlu futbolcular, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Eksik kadroyla yapılan idmanda oyunculara bireysel programlar uygulandı.