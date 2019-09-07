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Levent Tüzemen'den ve arasındaki gerginliğe dair flaş sözler

Önce 'in açıklamaları, ardından 'nin Fatih Terim'e verdiği cezayı saat 19.05'te Twitter'dan açıklaması ve ortalığın karışması... SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, yaşanan bu gelişmeleri köşesine taşıdı ve gündem yaratacak bir yazı kaleme aldı. İşte Levent Tüzemen'in o yazısı...

Giriş Tarihi: 7.9.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 10:01
Levent Tüzemen'den TFF ve Fatih Terim arasındaki gerginliğe dair flaş sözler

Dünyada futbol, teknik adamların üzerine kuruluyor. Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Thomas Tuchel, Maurizio Sarri, Mauricio Pochettino gibi teknik adamlar yıldız oyuncular kadar ilgi görüyor ve medyada yer buluyor. Bu hocaların hepsi farklı ülkelerden gelen, farklı dilleri konuşan, farklı inançlara sahip, farklı karakterli oyuncuları yönetme becerisini gösterdikleri için başarılı oluyor. Bu hocalar bilgi ve birikimleriyle oyuncu grubunun birlikte hareket etmelerini sağladığı gibi takımlarının kaderlerine de etki ediyor.

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Levent Tüzemen'den TFF ve Fatih Terim arasındaki gerginliğe dair flaş sözler
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