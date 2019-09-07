Levent Tüzemen'den TFF ve Fatih Terim arasındaki gerginliğe dair flaş sözler

Dünyada futbol, teknik adamların üzerine kuruluyor. Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Thomas Tuchel, Maurizio Sarri, Mauricio Pochettino gibi teknik adamlar yıldız oyuncular kadar ilgi görüyor ve medyada yer buluyor. Bu hocaların hepsi farklı ülkelerden gelen, farklı dilleri konuşan, farklı inançlara sahip, farklı karakterli oyuncuları yönetme becerisini gösterdikleri için başarılı oluyor. Bu hocalar bilgi ve birikimleriyle oyuncu grubunun birlikte hareket etmelerini sağladığı gibi takımlarının kaderlerine de etki ediyor.