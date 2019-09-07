Messi, Ronaldo’yu solladı

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki büyük rekabet yeşil sahaların yanı sıra video oyunlarında da yaşanıyordu. Ve hayranlarının sabırsızlıkla beklediği FIFA 2020'nin sızan bilgilerine göre Messi, yeni versiyonda dünyanın en iyi oyuncusu unvanını CR7'den almış durumda. Reyting değeri 94 gösterilen Messi'ye dripling (96), hız (87), şut ve pas için 92 puan verildi. 93 puan verilen Ronaldo dripling (88) ve pas (82) değerlerinde Messi'ye geçilirken şut (93) ve hızda (89) rakibinin önüne geçti. Ancak hızda 2019'da 90 puan verilen Ronaldo, 2020'de 1 puanlık düşüşle tahtını Messi'ye kaptırdı. Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar ise 92 puanla listede üçüncü oldu...

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