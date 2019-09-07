Şenol Güneş: Fatih Terim değerimiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 H Grubu 5. maçında bugün Andorra ile oynanacak maç öncesinde Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim'e verilen ceza hakkında da konuşan Güneş, şu açıklamaları yaptı: "Fatih hoca Türkiye'nin değeri. Ceza almasını istemem. Almasına da üzülürüm. Hata yapmasını da istemem.

SEVGİ VE CESARET KARŞISINDA HİÇBİR ŞEY DURAMAZ

"GÜCÜMÜZ ve inancımız var. Sevgi ve cesaret karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar bizde var. Taraftarımızın sinerjisi bizi daha fazla olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdığımızı düşünüyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Yetenek olarak üst seviyede olduğumuzu biliyoruz. Rakibin gücü ne olursa olsun saygı duyuyoruz. Bizim tek amacımız sahadan 3 puan ile ayrılmak, güzel futbol oynamak. Biletlerin tükenmesi sevindirici. Anadolu'dan İstanbul'a geldik. İstanbul'dan Avrupa'ya gideceğiz. Kırmızıbeyaz forma ile kapalı gişe bekliyoruz.

PARAYI BULDULAR AMA YURT DIŞINA HARCADILAR

YABANCI oyuncu, uygulamalar, cezalar konuşulduğu zaman Türkiye adına burada mücadele eden futbolculara haksızlık olur. Bizim bu bataklığı kurutmamız lazım. Çok güzel bir lig bekliyoruz. Kulüplerimiz bundan sonra borçlu da olmayacak. Devlet de yardım etti. Parayı buldular, o paraları da yurt dışına harcadılar. Biz bunlar olmasın, az para harcayalım, üretelim istiyoruz. Şu kasım ayını bulalım, kasıma kadar susalım.

ZEKİ ÇELİK: KAZANACAĞIZ

Basın toplantısında Lille forması giyen Zeki Çelik de soruları yanıtladı. Rakibin kağıt üzerinde zayıf olmasının sahada anlamı olmadığın belirten Çelik, "Bizim mutlaka kazanmamız gerekiyor. Rakibin kağıt üzerindeki durumu bizi hiç ilgilendirmiyor. İnşallah galip gelerek taraftarlarımızı memnun ederiz" diye konuştu.

Andorra, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 54 maçı da kaybetti. Türkiye, Andorra ile daha önce oynadığı iki maçı 2-0 ve 5-0 kazandı.