Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

TFF, Süper Lig'in 4 - 17. hafta müsabaka programını açıkladı. Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada da, "Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince Milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanamamaktadır. Bununla birlikte, müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir" denildi.Açıklanan program doğrultusunda Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi tarih ve saatleri de belli oldu. Program şu şekilde:6. Hafta28 Eylül Cumartesi20.00 Galatasaray - Fenerbahçe29 Eylül Pazar19.00 Trabzonspor - Beşiktaş9. Hafta27 Ekim Pazar19.00 Beşiktaş - Galatasaray13. Hafta1 Aralık Pazar19.00 Trabzonspor - Galatasaray16. Hafta22 Aralık Pazar19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş(BH-S)07.09.2019 23:38:44 TSINNNN