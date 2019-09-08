Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensupları ile buluştu. Gündemdeki konuların yıllardan bu yana hep aynı olduğunu belirten Avcı, kendisinin ise saha içinde kalmaya hep özen gösterdiğinin altını çizdi. Bazı kararlara bu çerçevede tepkisiz kaldıklarını da hatırlatan Avcı şunları söyledi:
"Kararlara tepkisiz kaldığımız zamanlar oldu. Vida'nın Rizespor maçındaki pozisyonu da öyle bir pozisyondu, oyuncumuz tek başına itiraz etti. Buna toplu reaksiyon gösterme gerçeği ne yazık ki ülkemizin bir gerçeği. Değişen bir şey yok. Geçmişten beri aynı şeyler yaşanıyor.
40 yıldır aynı tiyatro oynanıyor. Herkes ne olduğunu biliyor. Bizim yolumuz başka. Ben ligi değil, oyuncularımı kodlamaya çalışıyorum. Ricardo Quaresma'nın gitmesinin benimle bir alakası yok. Kulüp ile Quaresma arasında hem aşk hem de bir çatışma vardı. Ben geldiğimde gidecek haberleri vardı ama kesinlikle böyle bir şey söylemedim.
Beşiktaş'ın değişime ve yeni oyuncu profiline ihtiyacı vardı. Belirli bir düzen vardı ve bunu değiştirmek için adımlar attık.
"LEMİNA İÇİN BİLGİYE ULAŞAMADIK!"
Lemina ile ilgilendik. Biz 6 numara mı 8 mi alacağız diye düşünüyorduk ve sonunda 6'da karar kıldık. Lemina tam o arada bir oyuncu, ikisinin arası. Zaten kendisiyle ilgili doğru bilgilere ulaşamıyor, durumuyla ilgili net yanıtlar alamıyorduk.
Oğuzhan ile sezon başında görüştüm, sistemle alakalı her şeyi anlattım. Milli Takım'a onu ben almıştım. İsteklerime cevap veriyor, beklentim yüksek. Adı yabancı olsaydı kaç milyon Euro ederdi?"
MİLLİ ARADA KARTAL'IN 'UMUT'U VAR!
Kartal, dün Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Ümraniye Stadı'ndaki maçta 3. dakikada perdeyi Umut Nayir açarken 14'te Orkan Çınar farkı artırdı. 78'de bir kez daha Umut Nayir sahneye çıkarken ev sahibinin tek golü ise uzatma dakikalarında Gimbert'ten geldi.