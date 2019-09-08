BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensupları ile buluştu. Gündemdeki konuların yıllardan bu yana hep aynı olduğunu belirten Avcı, kendisinin ise saha içinde kalmaya hep özen gösterdiğinin altını çizdi. Bazı kararlara bu çerçevede tepkisiz kaldıklarını da hatırlatan Avcı şunları söyledi:"Kararlara tepkisiz kaldığımız zamanlar oldu. Vida'nın Rizespor maçındaki pozisyonu da öyle bir pozisyondu, oyuncumuz tek başına itiraz etti.40 yıldır aynı tiyatro oynanıyor. Herkes ne olduğunu biliyor. Bizim yolumuz başka. Ben ligi değil, oyuncularımı kodlamaya çalışıyorum. Ricardo Quaresma'nın gitmesinin benimle bir alakası yok.Beşiktaş'ın değişime ve yeni oyuncu profiline ihtiyacı vardı. Belirli bir düzen vardı ve bunu değiştirmek için adımlar attık.Lemina ile ilgilendik. Biz 6 numara mı 8 mi alacağız diye düşünüyorduk ve sonunda 6'da karar kıldık. Lemina tam o arada bir oyuncu, ikisinin arası.Oğuzhan ile sezon başında görüştüm, sistemle alakalı her şeyi anlattım. Milli Takım'a onu ben almıştım. İsteklerime cevap veriyor, beklentim yüksek.Kartal, dün Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Ümraniye Stadı'ndaki maçta 3. dakikada perdeyi Umut Nayir açarken 14'te Orkan Çınar farkı artırdı. 78'de bir kez daha Umut Nayir sahneye çıkarken ev sahibinin tek golü ise uzatma dakikalarında Gimbert'ten geldi.