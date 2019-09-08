Bahçeşehir Okulları’ndan Alanyaspor’a tam destek

Bahçeşehir Okulları, Süper Lig'in lideri Alanyaspor ile olan stadyum isim hakkı anlaşmasını yeniledi. 1 yıllık anlaşmaya göre turuncu-yeşillilerin stadının adı 1 sene daha "Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu" olacak. İmza töreninde konuşan Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan, "Bir ilçe takımı olarak doğup, şimdi Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'u her zaman destekleyeceğiz
" dedi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "Bahçeşehir Okulları yönetimiyle 3 yıl önce başlayan işbirliğimiz bugün de devam ediyor.
Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.