Bahçeşehir Okulları’ndan Alanyaspor’a tam destek

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Bahçeşehir Okulları, Süper Lig'in lideri Alanyaspor ile olan stadyum isim hakkı anlaşmasını yeniledi. 1 yıllık anlaşmaya göre turuncu-yeşillilerin stadının adı 1 sene daha "Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu" olacak. İmza töreninde konuşan Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan, "" dedi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.