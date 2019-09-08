Başkan Erdoğan’dan destek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynadığı karşılaşmayı staddan izledi. Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le birlikte protokol tribününden takip etti. Maç sonrası soyunma odasına inen Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş ve futbolcuları tek tek kutladı.