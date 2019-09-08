FALCAO

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e verilen ceza için sert tavrını sürdürdü. Galatasaray Divan Kurulu Sekreteri Öner Kılıç'ın eşi Hale Kılıç'ın cenaze törenine teknik direktör Fatih Terim ile birlikte katılan başkan Cengiz, "Yapılanlara rağmen şampiyon olacağız. Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:Hocamız ile planlanmış hiçbir şey yapmıyoruz. Hocamızın tepkisi doğaldı. Nasıl taraftarımız doğal tepki veriyorsa ben de hocamız da doğal tepkiler veriyor. Biz bir planın parçası değiliz.Hukuksal süreç daha tamamlanmadı. Bu süreçte mutlaka aklıselim galip gelecektir.Transfer dönemini forvet takviyeleri ile noktalayan Galatasaray'da Fatih Terim iki forvet ile oynamanın hesaplarını yapıyor. 2011- 13 arasında çift forvet sistemi ile 2 zafer yaşayan ancak 2017'deki dönüşünden bu yana çift forvetli oyuna geçemeyen Terim, aradığı ortamı yeniden buldu. Radamel Falcao ve Andone'yi de kadrosuna alan deneyimli teknik adam ligdeki iç saha maçlarında çift forvet ile oynayacak. Rakibe ve oyuncuların formuna göre Andone ve Babel, Falcao'nun partneri olarak planlanırken Adem Büyük de kulübedeki joker olacak.Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, dün idmandan bu fotoğrafı paylaşıp imalı bir mesaj verdi:Milli arada sarı-kırmızılılar dün U19 takımı ile taktik hazırlık maçı yaptı. A Takım çift kale maçı 4-0'la kazanırken Radamel Falcao (2), Emre Mor ve Ömer Bayram ağları sarsan isimler oldu.Fulham'dan transfer edilen Seri'nin sezona kötü başlaması sonrasında teknik heyet de harekete geçti. İtalyan kondisyoner Bartali, Fildişili oyuncunun durumunu beğenmezken milli arada özel programa soktu. Seri'nin bu durumu sonrasında Kasımpaşa maçı için de Lemina'ya gün doğdu. Ligdeki ilk maçta teknik heyet Lemina ile Nzonzi'yi orta sahada birlikte oynatacak