Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TFF, Süper Lig'in 4 - 17. hafta müsabaka programını açıkladı. Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada da, "Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince Milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanamamaktadır. Bununla birlikte, müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir" denildi.
Açıklanan program doğrultusunda Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi tarih ve saatleri de belli oldu. Program şu şekilde:
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
6. Hafta
28 Eylül Cumartesi
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
29 Eylül Pazar
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş
9. Hafta
27 Ekim Pazar
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
13. Hafta
1 Aralık Pazar
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
16. Hafta
22 Aralık Pazar
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
(BH-S)