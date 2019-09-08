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’tan 29 vurgusu!

Başkanı , yollarına emin adımlarla ilerlediklerini ve bunun 29. şampiyonluğa olan inançlarını artırdığını söyledi

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019
Ali Koç’tan 29 vurgusu!
Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin eylül sayısındaki yazısında takımın 3 haftadaki oyununun herkesi mutlu ettiğini söyledi. Koç'tan satır başları şöyle:
* Yoluna emin adımlarla ilerleyen takımımız, camiamızın desteği ile 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor.
* Camiamızdan en önemli ricam, kendilerini kanaat önderi ya da sosyal medya fenomeni olarak lanse eden ancak yönetimimiz üzerinde baskı oluşturma çabasında olan kişilere karşı ve dikkatli ve uyanık olmalarıdır.
* 'Fenerbahçe kumpası' olarak isimlendirdiğimiz davanın hızla sonuçlanması son derece önem verdiğimiz bir konudur. Zira hepimiz biliyoruz ki hedef her zaman F.Bahçe olmuştur.
* Umuyoruz ki, konuşulan her zaman saha olur. Hakemlerimiz de adil yönetimleriyle takdir toplar. Gerçek dışı gündem yaratmaya çalışanlara en iyi cevabı Türk futbolunun bireyleri verir.

HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP BURSASPOR
Fenerbahçe bu akşam 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla organize edildi.

MURİQİ ATTI KOSOVA KAZANDI
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yer alan Kosova, evinde karşılaştığı Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi, 20. dakikada ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Kosova'nın diğer golünü Mergim Vojvoda kaydederken Çekya tek sayısını Patrik Schick'in ayağından buldu. Vedat Muriqi, 2019 yılında çıktığı 25 resmi karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırarak iyi bir istatistiğe imza attı.

JAİLSON'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
F.Bahçe'nin dünkü idmanın ardından Jailson'un 24. doğum günü kutlandı. Tesislerde bulunan Başkan Ali Koç da kutlamaya katıldı. Jailson, kendisine yapılan sürprizden dolayı Ali Koç'a teşekkür etti.

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Ali Koç’tan 29 vurgusu!
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