Ali Koç’tan 29 vurgusu!

MURİQİ

KOSOVA

BUGÜN NELER OLDU

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin eylül sayısındaki yazısında takımın 3 haftadaki oyununun herkesi mutlu ettiğini söyledi. Koç'tan satır başları şöyle:* Yolunaemin adımlarla ilerleyen takımımız,* Camiamızdanen önemli ricam, kendilerini kanaat önderi ya da sosyal medya fenomeni olarak lanse eden ancak yönetimimiz üzerinde baskı oluşturma çabasında olan kişilere karşı ve dikkatli ve uyanık olmalarıdır.'Fenerbahçekumpası' olarak isimlendirdiğimiz davanın hızla sonuçlanmasıZira hepimiz biliyoruz ki* Umuyoruzki, konuşulan her zaman saha olur. Hakemlerimiz de adil yönetimleriyle takdir toplar.Fenerbahçe bu akşam 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla organize edildi.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yer alan Kosova, evinde karşılaştığı Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi, 20. dakikada ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Kosova'nın diğer golünü Mergim Vojvoda kaydederken Çekya tek sayısını Patrik Schick'in ayağından buldu. Vedat Muriqi, 2019 yılında çıktığı 25 resmi karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırarak iyi bir istatistiğe imza attı.F.Bahçe'nin dünkü idmanın ardından Jailson'un 24. doğum günü kutlandı. Tesislerde bulunan Başkan Ali Koç da kutlamaya katıldı. Jailson, kendisine yapılan sürprizden dolayı Ali Koç'a teşekkür etti.