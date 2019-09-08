Mustafa seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

Genetik bir kas hastalığı olan DMD'ye yakalanan 5 yaşındaki Mustafa için Sakaryasporlu futbolcuların twitterda başlattığı shoesforDMD kampanyası çığ gibi büyüyor. Sakaryaspor'un davetini kabul eden Göztepe'nin çağrısıyla bu zincire katılan Başakşehir'i Beşiktaş ve Trabzonspor da izledi. Trabzonsporlu futbolcular da, "Beşiktaş Kulübü'nün davetiyle, DMD kas hastası çocuklarımızın sorunlarına farkındalık yaratma amaçlı bu challenge'a katılıyor ve @KayserisporFK'yı davet ediyoruz. #shoesforDMD" mesajını paylaştı.