Tarihi rezillik olurdu

KRAMPON

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir türlü golü bulamamanın farkı da engellediğini söyledi.altını çizen Güneş, rakibi iyi tanımalarına rağmen gol fırsatının gelmediğini söyledi. 0-0 bitmesi halinde durumuolarak göreceğini de itiraf eden Güneş şu ifadeleri kullandı: "Futbol enteresan bir oyun, her sonuca açık. Onun için keyifli. Beklenmeyen işler oluyor. İstanbul'da uzun süre sonra taraftarla buluştuk, bize destek oldular. Rakibi tanıyorduk. Oyun üstünlüğünün bizde olması zaten normal. Oyun akıcılığı ve hızlı oynamada sıkıntılarımız vardı. İsabetli ortamız azdı.Top yavaş çevrilince rakip de toparlandı. Rakip, oyunu bozup, alan ve zaman bırakmadı. Golü erken bulsak tarihi fark olurdu.Hem iyileri hem eksiği olan bir takımız. 3 puan önemli, eksiğimizi de artımızı da biliyoruz."Milli takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu ay-yıldızlı forma ile 100. kez sahadaydı… 7 Eylül 1980 doğumlu olan Emre dün maç öncesinde 39. doğum gününü kutlarken maçın ardından takım arkadaşları da kaptanı tribünlere omuzlarda götürdü.Andorra 90 dakika boyunca sertliği bırakmadı. İskoç hakem Robertson'un da kartlarını sınırlı kullanması ile birlikte Andorra cesaret bulup takımımızı frenledi.Sahaya çıkan savunmamız tamamen Avrupa liglerinde forma giyen isimlerden kuruluydu. Lille'de oynayan Zeki Çelik sağ bekte, Le Havre'den Umut Meraş sol bekte maça başlarken Juventus'tan Merih Demiral ile Leicester'dan Çağlar Söyüncü stoperde birlikte görev aldılar.Ozan Tufan ile bulduğumuz golün asistini yapan Yusuf Yazıcı, takımın paniğe kapılmaması için Şenol Güneş'in sürekli olarak "Sakin olun" uyarısında bulunduğunu söyledi. Yazıcı, "Önemli olan futbolumuzu daha da geliştirmek. Güzel olacak" dedi.Avrupaşampiyonası elemeleri için İstanbul'a dönüş yapan A Milli Takımımıza tribünlerde coşkulu bir karşılama vardı. Maç öncesinde tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılırken tribünler oyunculara da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. 4 yıl 10 gün sonra İstanbul'da ay-yıldızlıları izleme fırsatı yakalayan tribünler desteklerini gösterip kötü hatıraları unutturdu. Farklı kulüplerin formalarını giyen taraftarlar omuz omuza maçı izledi.Maç öncesinde bazı güvenlik görevlilerine krampon dağıtıldı! İdareciler sahaya bir taraftar girmesi halinde güvenlik görevlilerinin işini kolaylaştırmak adına bu yola başvurdu. Sahaya girebilecek taraftarları yakalamak için sahaya girecek güvenlik görevlilerinin kaymaması adına alınan bu önlemin kalan diğer maçlarda da alınacağı öğrenildi.