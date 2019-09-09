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En iyisi güneş!

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019
En iyisi güneş!
Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası 3.'lüğünün ardından ikinci kez göreve geldiği A Milli Takım'da başarılarına devam ediyor. 108 gündür görevde olan Güneş, hazırlık maçları dahil 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Arnavutluk, Moldova ve özel maçlarda Yunanistan ve Özbekistan'ı mağlup eden ayyıldızlılar, son dünya şampiyonu Fransa'yı da devirdi. Tek mağlubiyetini İzlanda'dan alırken, Andorra'yı yendi. Tecrübeli hoca bu sonuçların ardından A Milli Takım tarihi boyunca teknik direktörlük yapan isimlerin arasında 2.57 galibiyet yüzdesi ile en yüksek rakama ulaştı. Güneş'in en yakın takipçisi ise 2.05 ile Fatih Terim oldu.
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