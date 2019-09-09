Euro 2020’yi hak ediyoruz

39 yaşına girdiği gün Andorra maçına çıkan ve ay-yıldızlı formayı 100. kez giyen Emre Belözoğlu karşılaşma sonrası tribünleri genç arkadaşlarının omuzlarında selamladı. Duygularını dile getiren kaptan, "Yaklaşık 25-26 senedir göğsümde dünyanın en güzel bayrağını taşıdım. Kendimi her zaman şanslı hissediyorum ve Allah'a hamdolsun diyorum. 100. maçıma çıktım. Genç, enerjik ve iyi bir oyuncu grubunun içinde olduğum için çok mutluyum. Son dakikada da olsa kazanmayı bildik. Şampiyonaya gitmek böyle maçlardan geçiyor. Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor" dedi. 1994'te ilk kez genç Milli Takım'a çağrıldığında enerjisi neyse şimdi de o günkü enerjiyi hissettiğinin altını çizen Emre, "Artık vücudumu doğru kullanmaya çalışıyorum. Kariyerimin sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Milli Takım'ı bütün takımların üstünde görüyorum. Herkes bu aidiyette olmalı" diye konuştu.

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