Fenerbahçe Bursa’da kayıp

Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle lige verilen arada TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan karşılaşmaya Harun, Murat, Serdar, Jailson, Tolga, Gustavo, Tolgay, Alper, Kruse, Rodrigues ve Mevlüt
ilk 11'i ile çıktı. Bursaspor maça adeta golle başladı. Henüz 4. dakikada Burak Altıparmak ile öne geçen Timsah, 43'te ise Burak Kapacak ile skoru 2-0'a taşıdı.
GUSTAVO KORKUTTU
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Luiz Gustavo, 46. dakikada ayağına aldığı darbe sonucu acılar içinde yerde kaldı.
Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle ayağa kalkan Brezilyalı yerini Sadık'a bıraktı. İkinci yarıda da etkisiz kalan Fenerbahçe, 87. dakikada Mevlüt Erdinç ile farkı 1'e indirse de
yenilgiye engel olamadı. Bursaspor sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.