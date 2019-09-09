Fenerbahçe Bursa’da kayıp

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle lige verilen arada TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan karşılaşmayailk 11'i ile çıktı. Bursaspor maça adeta golle başladı. Henüz 4. dakikada Burak Altıparmak ile öne geçen Timsah, 43'te ise Burak Kapacak ile skoru 2-0'a taşıdı.Sarı-lacivertlilerin yeni transferiSağlık görevlilerinin müdahalesiyle ayağa kalkan Brezilyalı yerini Sadık'a bıraktı. İkinci yarıda da etkisiz kalanyenilgiye engel olamadı. Bursaspor sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.