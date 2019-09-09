Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku! Hazırlık maçında sakatlandı...

'de şoku! Hazırlık maçında sakatlandı...

'de yeni transfer için sakatlık şoku yaşanıyor! Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı futbolcunun son durumu yapılacak tetkiklerin sonuçlarının ardından belli olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.9.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 09:52
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku! Hazırlık maçında sakatlandı...

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada yapılan hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, 'yi 2-1 yendi. İki takım, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku! Hazırlık maçında sakatlandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN