Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku! Hazırlık maçında sakatlandı...

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada yapılan hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. İki takım, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.