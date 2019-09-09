Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku! Hazırlık maçında sakatlandı...

Fenerbahçe'de yeni transfer Luiz Gustavo için sakatlık şoku yaşanıyor! Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı futbolcunun son durumu yapılacak tetkiklerin sonuçlarının ardından belli olacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 9.9.2019 09:47Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 09:52
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada yapılan hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. İki takım, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.