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Levent Tüzemen: İşte gerçekleri

'dan 'a transfer olan ile ilgili polemikler devam ediyor... Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray ve cephesinde yaşanan gerginliğe da katıldı... Polemiklere ve da dahil edildi.

Giriş Tarihi: 9.9.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 10:42
Levent Tüzemen: İşte Taylan Antalyalı gerçekleri

Transfer dönemininin son saatlerinde ile sözleşmesini fesheden ve 'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı transferiyle ilgili polemikler devam ediyor... Taylan'ın eski takımı , Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile arasında "Sonraki satıştan pay" anlaşması bulunduğunu ancak iki kulübün anlaşarak kendilerini devreden çıkardığını ileri sürdü. Konuyla alakalı cephesinden de flaş bir açıklama geldi. İşte SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'in kaleminden "1 Soru 1 Cevap" ile Taylan Antalyalı gerçekleri...

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Levent Tüzemen: İşte Taylan Antalyalı gerçekleri
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