Levent Tüzemen: İşte Taylan Antalyalı gerçekleri

Transfer dönemininin son saatlerinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı transferiyle ilgili polemikler devam ediyor... Taylan'ın eski takımı Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile arasında "Sonraki satıştan pay" anlaşması bulunduğunu ancak iki kulübün anlaşarak kendilerini devreden çıkardığını ileri sürdü. Konuyla alakalı Bucaspor cephesinden de flaş bir açıklama geldi. İşte SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'in kaleminden "1 Soru 1 Cevap" ile Taylan Antalyalı gerçekleri...