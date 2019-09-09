Trabzonspor’u sıkıntı bastı

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sağ açıkta görevlendirdiği Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'ya menisküs yırtığı teşhisi konulması nedeniyle sıkıntıya girdi. Milli arada formsuz oyuncuları güçlendirerek, Gençlerbirliği maçına tam kadro çıkmayı planlayan Karaman'ın hesapları yaşanan olumsuz gelişmeyle bozuldu. Ömür ve Sarı'nın yokluğundaSon gelen sakatlık haberlerinin ardından kulüp doktoru Hakan Bozdağan'dan savunma isteyip, görevden el çektiren bordo-mavili yönetimin ise sağlık ekibini baştan aşağı revize edeceği öğrenildi.YAZ transfer sezonun son gününde Monaco'nun Abdülkadir Ömür için 21 milyon Euro'luk resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı'yı Lille kulübüne sattıktan sonra Abdülkadir Ömür'ü kesinlikle takımda tutma kararı alan bordo- mavili kulübün Monaco'ya verdiği cevapta teklif için teşekkür ettiği ancak oyuncunun gelişimini Trabzonspor'da sürmesi gerektiğine vurgu yaptığı ifade edildi.