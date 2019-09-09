Yeniden doğuş

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BUGÜN NELER OLDU

Andorra maçının kahramanı Ozan Tufan, bir yılda yaşadığı büyük değişimle herkesin takdirini kazandı. Geçen sezon başında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan 24 yaşındaki yıldız, kiralık olarak gittiği Alanyaspor'da küllerinden doğdu. Sergen Yalçın'ınsözleriyle başlayan süreç, yeniden A Milli Takım'a yükselmesiyle son buldu. Hafif sakatlığı nedeniyle Andorra maçında yedek soyunan oyuncu, sonradan girerek katkı sağladı.GENÇ yetenek maç sonu açıklamalarıyla ise sadece fiziki olarak değil düşünce olarak da geliştiğini gösterdi. Futbolun iyi ama skorun kötü olduğunun altını çizen Ozan, Moldova karşısında böyle oynamamaları gerektiğini belirtip,ifadelerini kullandı.F.BAHÇE'DE ligde 3 maça 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan Ozan Tufan, Gazişehir maçında Emre ile orta sahada, İsla'nın sakatlığıyla son iki maçta sağ bekte görev yaptı. Andorra karşısında da ikinci yarı oyuna girdi ve golünü attı.TÜRKIYE'NIN Andorra karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet Avrupa basınında da yer aldı. De Telegraaf (Hollanda), "Grupta Türkiye ile Fransa arasındaki yarış kızışıyor" yorumu yaptı. El Mundo Deportivo (İspanya) "Andorra, Türkiye'ye 89 dakika dayanabildi" derken, UEFA resmi sitesi "Ağır toplar kazandı, Türkiye geçe bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.ANDORRA'YI 1-0'la geçen ay-yıldızlı takım yarın Moldova karşısında 3 puanı hedefliyor. Bu maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla başlayan milliler bugün 11.00'de başkent Kişinev'e uçacak. Son antrenman saat 21.00'de Zimbru Stadı'nda yapılacak. Şenol Güneş'in basın toplantısı ise 20.30'da.FRANSIZLAR, 8 Haziran'da oynanan ve 2-0 kaybettikleri Türkiye maçını unutabilmiş değil. Grupta önceki gün Arnavutluk'u 4-1 yenen Horozlar'ın teknik direktörü Deschamps maç sonrası yaptığı açıklamada Türkiye yenilgisini hatırlattı: "O maçı unutamayız, silemeyiz. Bu galibiyet, bizim daha önce yapamadıklarımızı telafi etmeyecek."