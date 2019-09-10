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’den kasaya 13.5 milyon Euro

, 1.5 yılda 'a önemli maddi katkı yaptı. Göreve geldikten sonra parlattığı ve Rodrigues'in yüksek meblağlara satılmasını sağlayan Fatih Terim, kulübün tam 13.5 milyon Euro kâr etmesini sağladı

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Fatih Terim’den kasaya 13.5 milyon Euro

Aralık 2017'de Galatasaray'a 4. kez teknik direktör olarak dönen Fatih Terim şu ana kadar 4 transfer dönemi geçirdi. 1.5 yıllık son Terim döneminde sarı-kırmızılılar transfer operasyonlarında şu ana kadar 13.5 milyon Euro kâr elde etti. İmparator, Rodrigues ve Ozan Kabak'ı yoktan var edip Galatasaray'a önemli paralar kazandırdı. Son olarak Fernando'yu satan sarı-kırmızılı kulübün kasasına toplam 51.4 milyon Euro girdi. Galatasaray bu süreçte transferlerine ise 37.9 milyon Euro harcadı. Club Brugge'a kiralanan Diagne'nin satın alma opsiyonu kullanılırsa 13 milyon Euro daha gelecek.



GÖZLER FATİH TERİM'DE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugünkü idmanı basına açtı. PFDK'nın verdiği 4 maçlık cezayla ilgili Terim'in bugün bir açıklama yapabileceği öğrenildi. Bu arada Galatasaray, Tahkim Kurulu'na vereceği savunmayı sözlü yapmak için yaptığı başvuru için olumlu ya da olumsuz yanıt alamadı.

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