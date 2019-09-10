BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında en iyi takım olmak istediklerini söyledi. Andorra karşısında iyi bir performans gösterdiklerini ancak Vodafone Park'ın zemininin çok kötü olduğunu vurgulayan Güneş şu açıklamaları yaptı: "Andorra ve Moldova...Genel oyun felsefemiz aynı. Hücum etmek zorundayız. Grupta avantajlı duruma geçmek için kazanmaya ihtiyacımız var. Rakipten fazla isteyeceğiz. Sağ olsun bütün Türkiye yanımızda. Kimseyi utandırmak istemiyoruz. Kimseye hainlik yapmak istemiyoruz. İşimizi iyi yapıyoruz.Herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Hiçbir maçta rakibe karşı ezilmek istemiyoruz.""VODAFONE Park'ın zemini mevcut sahaların en bozuğu.Ama bunları mazeret kabul etmiyorum. Andorra karşısında oyuncularda hiç rehavet yoktu, tam tersine çok iştahla oynadılar. Emre Belözoğlu'nun belinde hafif bir spazm var ama oynamasını engelleyecek bir durum yok.Rakibimizin emeklerine saygı duyuyoruz. Fransa'yı, Dünya birincisini yendik amaANDORRA karşısında gol yollarında takımın etkisiz kalması Şenol Güneş'i önlem almaya itti. Güneş ve kurmayları oyuncularına, ceza sahasına daha fazla adamla girme uyarısında bulundu. Teknik heyet, Andorra maçında Cenk'in ceza sahasında çok yalnız kaldığını tespit edip hücuma dönük orta saha oyuncularına farklı görevler yükledi. Topun kanatlara inmesiyle en az 4 futbolcuyla ceza sahası içerisinde olunmasını isteyen teknik heyetCenk'i yalnız bırakmamalıyız" ifadelerini kullandılar.