A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında en iyi takım olmak istediklerini söyledi. Andorra karşısında iyi bir performans gösterdiklerini ancak Vodafone Park'ın zemininin çok kötü olduğunu vurgulayan Güneş şu açıklamaları yaptı: "Andorra ve Moldova... İki maçın da benzer tarafları var. İki takım da savunması iyi olan takım.
Genel oyun felsefemiz aynı. Hücum etmek zorundayız. Grupta avantajlı duruma geçmek için kazanmaya ihtiyacımız var. Rakipten fazla isteyeceğiz. Sağ olsun bütün Türkiye yanımızda. Kimseyi utandırmak istemiyoruz. Kimseye hainlik yapmak istemiyoruz. İşimizi iyi yapıyoruz. Yorulduğumuz bir gerçek ama grupta iddialı olan takımlarla ortak gidiyoruz.
Herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Hiçbir maçta rakibe karşı ezilmek istemiyoruz."
VODAFONE PARK'IN ZEMİNİ ÇOK KÖTÜ
"VODAFONE Park'ın zemini mevcut sahaların en bozuğu. Hızlı oyuna engel oluyor. Kasımpaşa'nın sahası zemin olarak çok daha güzel.
Ama bunları mazeret kabul etmiyorum. Andorra karşısında oyuncularda hiç rehavet yoktu, tam tersine çok iştahla oynadılar. Emre Belözoğlu'nun belinde hafif bir spazm var ama oynamasını engelleyecek bir durum yok. Tarih her gün yeniden yazılıyor. Geçmişte takılıp kalmanın bir anlamı yok. Moldova iyi bir takım. Ellerinden geleni yapıyorlar. Daha önceki maçlara bakarak bu karşılaşmayı değerlendirmememiz gerekiyor.
Rakibimizin emeklerine saygı duyuyoruz. Fransa'yı, Dünya birincisini yendik ama en iyisi biz olmadık. En iyisi olabilmek için çalışıyoruz.
CEZA SAHASINDA EN AZ 4 OYUNCU!
ANDORRA karşısında gol yollarında takımın etkisiz kalması Şenol Güneş'i önlem almaya itti. Güneş ve kurmayları oyuncularına, ceza sahasına daha fazla adamla girme uyarısında bulundu. Teknik heyet, Andorra maçında Cenk'in ceza sahasında çok yalnız kaldığını tespit edip hücuma dönük orta saha oyuncularına farklı görevler yükledi. Topun kanatlara inmesiyle en az 4 futbolcuyla ceza sahası içerisinde olunmasını isteyen teknik heyet "Aksi durumda rakip stoperler forvetimizi çok kolay kontrol ediyor.
Cenk'i yalnız bırakmamalıyız" ifadelerini kullandılar.