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'da 6 eksik var

İstikbal Mobilya , Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçına 6 eksik ile gidecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 09:45
Kayserispor'da 6 eksik var

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da kırmızı kart cezalısı olan Pedro Hernique, Umut Bulut, Aymen Abdennour ve sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi, Şamil Çinaz ve Artem Kravets forma giyemeyecek.

Ligde son oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören 3 önemli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları devam eden 3 isim de hafta sonu takımdaki yerini alamayacak. 6 eksik ile Antalya'ya gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik heyet, yeni transferlere şans tanıyacak.

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Kayserispor'da 6 eksik var
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