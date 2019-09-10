Manchester City kadrosu ile tarihe geçti

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İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 1 milyar 14 milyon Euro'luk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı. Bu yaz transfere 168 milyon Euro harcayan ManchesterManchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 1 milyar 14 milyon Euro'yla futbol tarihinde milyar Euro barajını geçen ilk takım unvanını aldı.