A Milliler kritik virajda!

A Milli Takım, Euro 2020 yolunda bugün Moldova deplasmanında sahaya çıkıyor… H Grubu'nda geride kalan 5 maçta 4 galibiyet alan Türkiye, 12 puanlı İzlanda ve Fransa ile birlikte ilk 3 sırayı paylaşıyor. Zimbru Stadı'nda 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmayı İtalyan Davide Massa yönetecek. A Milli Takım, Moldova ile oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda rakip ağları 25 kez sarsan Türkiye, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.



KALAN MAÇLARIMIZ

11.10.2019 Türkiye-Arnavutluk

14.10.2019 Fransa-Türkiye

14.11.2019 Türkiye-İzlanda

17.11.2019 Andorra-Türkiye

BUGÜN NELER OLDU