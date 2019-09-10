Sumudica: Erdoğan benim için 1 numara

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülkesi Romanya'nın Pro X televizyonuna Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşı Andone'nin G.Saray'a transferini değerlendiren ve sarı-kırmızılı camianın büyüklüğünü anlatan tecrübeli çalıştırıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da övgüler yağdırdı. Erdoğan'ın futbol için çok önemli işler yaptığını belirten Sumudica, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futbolu için yaptıklarını kimse yapmamıştır. İki banka ile temasa geçip tüm kulüplerin borcunu 10-15 yıla yaydırdı. Futbol için çok önemli işler yaptı. Benim için Erdoğan, 1 numaradır. Yaptırdığı stadyumlar harika"
dedi.