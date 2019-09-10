Sumudica: Erdoğan benim için 1 numara

BUGÜN NELER OLDU

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülkesi Romanya'nın Pro X televizyonuna Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşı Andone'nin G.Saray'a transferini değerlendiren ve sarı-kırmızılı camianın büyüklüğünü anlatan tecrübeli çalıştırıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da övgüler yağdırdı. Erdoğan'ın futbol için çok önemli işler yaptığını belirten Sumudica,dedi.