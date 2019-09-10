Tam iyileşmeden seni oynatmam

DİABY'YE

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta bu sezon yokluğu en fazla hissedilen isim olan kaptan Burak Yılmaz, yoğun çalışmalarına devam ediyor.Pazar günü takıma verilen izinde de boş durmayan ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek 2 saat antrenman yapan 34 yaşındaki golcü futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.Tecrübeli oyuncununtalebine Avcı'nın yanıtıise temkinli oldu. Avcı, oyuncusunaverdiği cevapta,dedi.Avcı'nın, Burak Yılmaz'ı en iyi ihtimalleGazişehir maçının son bölümündeskora göre sahaya sürebileceği belirtildi.Beşiktaş'ta Elneny'nin transferi forma rekabetini arttırdı. Mısırlı futbolcunun fizik olarak tamamen hazır olduğu ve Gazişehir maçında ön liberoda oynayacağı belirtildi. Elneny'nin önünde ise kimin oynayacağı henüz belli değil. Gazişehir deplasmanında Oğuzhan Özyakup ve Dorukhan Toköz'den birini yedek oturtacak olan teknik direktör Abdullah Avcı kararsızlık yaşıyor. Avcı'nın şu anki planda Oğuzhan'a 8 numarada şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.Beşiktaş teknik heyeti, milli takıma giden futbolcuların maç ve antrenman programını yakından takip ediyor. Ljajic, Vida, Boyd, Dorukhan ve Güven'in analizleri rapor halinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya verilirken, bu oyuncular döndükten sonra da raporlara göre idman programı hazırlanacak.Gazişehir maçı öncesi Beşiktaş'ta teknik heyet özellikle yeni transferler üzerinde durdu. Transferin son günü takıma katılan Diaby'nin de fiziksel durumunun iyi olduğu ancak taktik anlayış olarak takımın gerisinde olduğu öğrenildi. Malili ile özel ilgilenen teknik heyet, Burak dönene kadar Güven ve Diaby rotasyonuyla oynamayı planlıyor.