Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Türkiye'nin Moldova 11'i belli oldu

'nin Moldova 11'i belli oldu

Moldova ile A Milli Futbol Takımları, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasında karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 10.9.2019 20:24

Bu akşam 21.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımı bu sayfada olacak.

A Milli Takım'ın Moldova maçı 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin Moldova 11'i belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN