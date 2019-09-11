Altı yıllık aşkıymış!

BUGÜN NELER OLDU

Bonservis ödenip ödenmediği tartışmaları gündemi meşgul eden Taylan Antalyalı transferinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2013'te görevdeyken Taylan'ı istemiş ancak Bucaspor ikna edilememiş.Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde Liverpool'un ilgilendiği Taylan, geçen sezon Erzurumspor'da sergilediği performansla dikkat çekti. Skorer orta saha eksikliği hisseden sarı-kırmızılı teknik heyet,gözüyle baktıkları Taylan Antalyalı için ısrarcı oldu.ERZURUMSPOR 1.5 milyon Euro bonservis talep ettiği için süreç uzadı. 24 yaşındaki oyuncu transferin son günü 4 milyon TL'ye serbest kalıp Florya'ya geldi. Sezon sonunda Selçuk İnan'a veda edecek Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzalayan Taylan Antalyalı için planlarını uzun vadeli yapıyor.A Milli Takım'a hiç oyuncu gönderemeyen Galatasaray'da Taylan'ın sarı-kırmızılı formayla göstereceği performansla Şenol Güneş'ten davet alacağı düşünülüyor.G.SARAY'IN Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı'nın transferindeki kriz sürüyor. G.Birliği, 24 yaşındaki orta sahanın satışından pay sahibi olduğunu belirtip yargıya gideceğini açıklarken, Bucaspor'dan ise "Siz bize Taylan transferinde kazık atmıştınız. Aynı konu için ağlamayın" resti gelmişti. Dün de G.Birliği şu açıklamayı yaptı: "Taylan Antalyalı'nın Erzurumspor ile yaptığı sözleşmeye "sonraki satışından yüzde 40 pay" maddesini koyan külübümüz, hukuki süreç sonucunda haklı bulunur ise bu payını alacaktır. Bucaspor'un devam eden hakkı da bu aşamada devreye girecektir."