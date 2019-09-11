Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Falcao: Türkiye’nin en iyi takımına transfer oldum

Falcao: Türkiye’nin en iyi takımına oldum

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Falcao: Türkiye’nin en iyi takımına transfer oldum
G.SARAY'IN dünkü idmanına Falcao damga vurdu. Basına verdiği röportaja Türkçe "Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?" sözleriyle başlayan Kolombiyalı yıldız, kendisine teşekkür eden gazetecilere yine Türkçe "Rica ederim" yanıtını verdi. Falcao'dan önemli satır başları şöyle:
G.Saray'a ilk günden itibaren pozitif yaklaştım. Türkiye'nin en iyi takımına transfer oldum. Bir yandan da Fatih Terim faktörü önemliydi. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım.
Çok iyi oyunculara ve teknik direktöre sahibiz. Bence Avrupa'da iyi işler yapabiliriz.
Kendimi iyi hissediyorum. Son karar hocamızın. Şans verirse Kasımpaşa maçında oynayabilirim.

Aralarından su sızmıyor
Fatih Terim, G.Saray'ın dünkü idmanında Falcao'nun yer aldığı grubun yanına giderek Kolombiyalı yıldız ile sohbet edip şakalaştı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Falcao: Türkiye’nin en iyi takımına transfer oldum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN