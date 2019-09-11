Falcao: Türkiye’nin en iyi takımına transfer oldum

G.SARAY'IN dünkü idmanına Falcao damga vurdu. Basına verdiği röportaja Türkçe "Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?"
sözleriyle başlayan Kolombiyalı yıldız, kendisine teşekkür eden gazetecilere yine Türkçe "Rica ederim"
yanıtını verdi. Falcao'dan önemli satır başları şöyle:
G.Saray'a ilk günden itibaren pozitif yaklaştım. Türkiye'nin en iyi takımına transfer oldum. Bir yandan da Fatih Terim faktörü önemliydi
. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım.
Çok iyi oyunculara ve teknik direktöre sahibiz. Bence Avrupa'da iyi işler yapabiliriz.
Kendimi iyi hissediyorum. Son karar hocamızın. Şans verirse Kasımpaşa maçında oynayabilirim.
Aralarından su sızmıyor
Fatih Terim, G.Saray'ın dünkü idmanında Falcao'nun yer aldığı grubun yanına giderek Kolombiyalı yıldız ile sohbet edip şakalaştı