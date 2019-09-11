Falcao: Türkiye’nin en iyi takımına transfer oldum

BUGÜN NELER OLDU

G.SARAY'IN dünkü idmanına Falcao damga vurdu. Basına verdiği röportaja Türkçesözleriyle başlayan Kolombiyalı yıldız, kendisine teşekkür eden gazetecilere yine Türkçeyanıtını verdi. Falcao'dan önemli satır başları şöyle:G.Saray'a ilk günden itibaren pozitif yaklaştım. Türkiye'nin en iyi takımına transfer oldum.. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım.Çok iyi oyunculara ve teknik direktöre sahibiz. Bence Avrupa'da iyi işler yapabiliriz.Kendimi iyi hissediyorum. Son karar hocamızın.Fatih Terim, G.Saray'ın dünkü idmanında Falcao'nun yer aldığı grubun yanına giderek Kolombiyalı yıldız ile sohbet edip şakalaştı