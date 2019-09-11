Geç kavuştum çabuk bırakmam

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Abdulkadir Parmak, 2011 yılında altyapıda başlayıp, A Takıma kadar yükselen kariyerini kulüp dergisine anlattı. İşte öne çıkanlar: 61 numaralı formayı giymek hayalimdi. Küçükken kendimi Gökdeniz gibi 61 numaralı forma içinde hayal ediyordum. Bunu Trabzon'da hemen her çocuk hayal etmiştir. Bu özel numarayı sırtımda taşıyorum. Şimdi yine aynı kişiyim ve beni ben yapan bu özelliklerimi asla kaybetmek istemiyorum.



GÖNDERİLMEYİ BEKLERKEN…

Altyapı sonrası 1461 Trabzon'a gittim. Hiç oynamadan Ümraniyespor'a kiralandım. Tekrar 1461'e döndüm. Altınordu ve Adana Demirspor'a gittim. Artık Trabzonspor kadrosuna davet edileceğim yönünde umudum kalmamış gibiydi. Kampa katıldığımda elimden gelen her şeyi ortaya koymaya ve iyi çalışmaya özen gösterdim. Başka bir yere gönderilmeyi beklerken takımda kaldım ve yakaladığım şansı iyi değerlendirdim.



ÇALIŞTIM KAZANDIM

En büyük hedefime ulaştım. Şimdi bu forma altında büyük başarılar yaşamak istiyorum. Bu başarıları elde ettikten sonra da Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum elbette. Zaten bu formaya geç kavuştum, çabuk ayrılamam. Hırslı bir yapıya sahibim. Karakterim böyle. Asla vazgeçmem ve teslim olmam. Çok çalıştım ve karşılığını aldım.



TİPLEMELER KÜÇÜKLÜĞÜM

Sosyal medyada da beğeniyle takip edilen Abdulkadir, "Orada yaptıklarım küçüklüğüm. Eskiden Mehmet Yılmaz bizim alt sokağımızda oturuyordu. Arabasıyla geçerken arkasından koşuyordum. Genelde durmazdı. 'La bir dursana' diye bağırdım" durdu. Hemen forma istedim. Sonra bir yemek çıkışı Yusuf Yazıcı'ya aynısını yaptım. Bu kısa video taraftarın hoşuna gitti. Onlar da aynısını bana yapıyorlar" dedi.



HEDEFİMİZ BELLİ; 3 KULVARDA BAŞARI

"Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz. Avrupa'da, ligde ve kupada en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Hedefimiz bu. İyi bir takımız. Şu ana kadar da iyi gittiğimizi düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde işler yolunda gidiyor. Lige Kasımpaşa beraberliği ile başlasak da sonrasında toparladık. İnşallah devam eder."



FARKIMIZ AİLE OLMAMIZ

"Geçen sezon başarının anahtarı sevgi ve saygıydı. Aynı durum bu sezon da devam ediyor. Ünal hocamız çok hırslı. Galip gelsek bile eksiklerimizi dile getiren bir teknik adam."

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