Herkesi seviyoruz!

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu şu açıklamaları yaptı: "Futbol bir oyun, hatalarıyla, doğrularıyla... Türkiye'de mesaj verdik,Bir tek İzlanda mağlubiyetimiz var. Andorra ve Moldova maçlarından 6 puan bekliyorduk ve aldık.Herkes dışarıdan bakarak görebiliyor. Bazıları güzel görüyor, bazıları değil. Futbol bir oyun, kazançları ve kayıpları var. Biz birlikte bu işi başaralım dedik. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz.Anlamayanlara söylüyorum, bu ülke güzel bir ülke, bize hakaret edenleri de seviyoruz."Milli Takım'ın Beşiktaşlı yıldızı Dorukhan Toköz, son üç EURO 2020 eleme grubu maçında da gol katkısı yapmayı başardı. Genç oyuncu İzlanda maçında fileleri havalandırırken, Fransa ve dünkü Moldova karşılaşmasında asistleriyle skora katkı verdi. Dorukhan ilk yarıda ikili mücadele kazanmada yüzde 90'lık bir başarı yüzdesi yakalarken, en çok top kapan ikinci futbolcu oldu.Moldova'yı 4-0 yenen Türkiye, Haziran 2005'ten (6-0 Kazakistan) bu yana dış sahada en farklı galibiyetini elde etti.