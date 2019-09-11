Herkesi seviyoruz!

A
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu şu açıklamaları yaptı: "Futbol bir oyun, hatalarıyla, doğrularıyla... Türkiye'de mesaj verdik, 'Birlikte bu işi başaralım' dedik. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz.
Bir tek İzlanda mağlubiyetimiz var. Andorra ve Moldova maçlarından 6 puan bekliyorduk ve aldık. Daha çok gol atılabilirdi eleştirilerine saygı duyuyorum ama nifak tohumu bize yakışmaz.
Herkes dışarıdan bakarak görebiliyor. Bazıları güzel görüyor, bazıları değil. Futbol bir oyun, kazançları ve kayıpları var. Biz birlikte bu işi başaralım dedik. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Milli Takım, herkesin Milli Takım'ı. Benim üzerimden Milli Takım'a vurmak iyi bir şey değil.
Anlamayanlara söylüyorum, bu ülke güzel bir ülke, bize hakaret edenleri de seviyoruz."
ALKIŞLAR DORUKHAN'A
Milli Takım'ın Beşiktaşlı yıldızı Dorukhan Toköz, son üç EURO 2020 eleme grubu maçında da gol katkısı yapmayı başardı. Genç oyuncu İzlanda maçında fileleri havalandırırken, Fransa ve dünkü Moldova karşılaşmasında asistleriyle skora katkı verdi. Dorukhan ilk yarıda ikili mücadele kazanmada yüzde 90'lık bir başarı yüzdesi yakalarken, en çok top kapan ikinci futbolcu oldu.
4
Moldova'yı 4-0 yenen Türkiye, Haziran 2005'ten (6-0 Kazakistan) bu yana dış sahada en farklı galibiyetini elde etti.