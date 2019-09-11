Litvanya - Portekiz maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu! Muhteşem performans...

Cristiano Ronaldo... Lionel Messi ile birlikte yaklaşık 10 yıldır futbol dünyasına damga vuran, kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesi... İşte o Ronaldo dün geceye de damgasını vurdu. Litvanya - Portekiz maçında forma giyen 34 yaşındaki yıldız, 5-1 kazanılan maçta attığı 4 golle adeta yıldızlaştı. İşte Litvanya - Portekiz maçının detayları ve Ronaldo'nun performansına dair bilgiler...
Giriş Tarihi: 11.9.2019 11:03Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 11:05
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası sona erdi. EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının son gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.