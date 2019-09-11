‘Real Madrid'e karşı ancak FIFA’da oynardım!”

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınından de Gelderlander'a konuştu. Türkiye'ye alışma sürecini de anlatan Ferdi, şunları söyledi: "Bayern Münih'e karşı oynadım, Real Madrid'e karşı Marcelo ile yüz yüze oynadım. Bu sadece FIFA 2019'da oynarken olabilirdi. Bu ödül gibi. Türkçe çok zor bir dil, ders aldım ama iyi ki kulüpte 3 tercümanımız var.Ferdi, Türkiye'de insanların ev harcamalarından kısıp maça geldiklerini de söyledi.