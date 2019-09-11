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'e karşı ancak FIFA’da oynardım!”

Giriş Tarihi: 11.9.2019
‘Real Madrid'e karşı ancak FIFA’da oynardım!”
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınından de Gelderlander'a konuştu. Türkiye'ye alışma sürecini de anlatan Ferdi, şunları söyledi: "Bayern Münih'e karşı oynadım, Real Madrid'e karşı Marcelo ile yüz yüze oynadım. Bu sadece FIFA 2019'da oynarken olabilirdi. Bu ödül gibi. Türkçe çok zor bir dil, ders aldım ama iyi ki kulüpte 3 tercümanımız var. NEC'te oynarken kaleleri ve topları da taşırdık. Ancak artık bunun için çalışanlar var ve bunu düşünmek zorunda değilim."

Ferdi, Türkiye'de insanların ev harcamalarından kısıp maça geldiklerini de söyledi.
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‘Real Madrid'e karşı ancak FIFA’da oynardım!”
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