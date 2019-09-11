Şenol Güneş kesik attı!

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BUGÜN NELER OLDU

Moldova karşısında sahaya çıkan ilk 11'deki değişim, gözlerden kaçmadı.Moldova karşısında ise teknik patron Güneş, takımın neredeyse yarısını değiştirerek herkese mesajını verdi. Sakatlığı nedeniylezorunlu olarak ilk 11'den çıkarkenformalarını kaybeden isimler oldu.Stoperde Çağlar Söyüncü'nün yerine Kaan Ayhan, Merih Demiral'ın partneri olurken Ozan Tufan orta sahaya dahil oldu.Şenol Güneş'in taktik planı nedeniyle Deniz Türüç de maça başlayan isimler arasındaydı. Moldova ile oynanan ilk maçtaki 2 asisti ile takımı sırtlayan Deniz Türüç, dün de golü ile A Milli Takım'ın zaferinde büyük rol oynadı.A Milli Takım zafere koşarken iki oyuncu için maç daha da önemli hale geldi. Geçen sezon başlayan çıkışını milli takım ile taçlandıran Abdulkadir Parmak 87. dakikada Dorukhan'ın yerine oyuna girdi ve kariyerinde ilk kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi. Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı ve Deniz Türüç de diğer mutluluk yaşayan oyunculardı. Yusuf Yazıcı A Milli Takım'daki 16. maçında ilk golünü muhteşem bir vuruş ile atarken, Deniz de frikik golüyle ilk skorunu buldu.A Milli Takımımızı desteklemek için Türk taraftarlar Kişinev'deki Zimbru Stadı'na akın etti. 11 bin 500 kişilik stadın genelinde boşluklar göze çarparken Türk taraftarlara ayrılan 500 kişilik yer tamamen doldu.Maça 70'te dahil olan Hakan Çalhanoğlu, Fransa maçının final olacağını söyledi. Bu kez turnuvaya erken gitmek istediklerini de belirten Milanlı oyuncu, "Maça çok iyi hazırlandık zaten ilk dakikalardan da bu belli oldu. İnşallah Fransa maçı ile erken adım atarız Euro 2020'ye.dedi.Andorra maçı öncesinde, antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder'den üzücü haber geldi… Roma forması giyen oyuncunun sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşamasının ardından dün tetkikleri de tamamlandı. 22 yaşındaki futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Cengiz dün Moldova'da sakatlığı nedeniyle oynayamazken Roma'nın ligdeki Sassuolo, Bologna, Atalanta, Lecce, Cagliari maçlarını da kaçıracak.