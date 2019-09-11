Şenol Güneş kesik attı!

Moldova karşısında sahaya çıkan ilk 11'deki değişim, gözlerden kaçmadı. Andorra ile İstanbul'da oynanan ve 89'da Ozan Tufan'ın golü ile kazandığımız maçta bazı isimler performansları ile eleştirilmişti.
Moldova karşısında ise teknik patron Güneş, takımın neredeyse yarısını değiştirerek herkese mesajını verdi. Sakatlığı nedeniyle Emre Belözoğlu
zorunlu olarak ilk 11'den çıkarken Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Güven Yalçın ve Yusuf Yazıcı
formalarını kaybeden isimler oldu.
Stoperde Çağlar Söyüncü'nün yerine Kaan Ayhan, Merih Demiral'ın partneri olurken Ozan Tufan orta sahaya dahil oldu. Dorukhan Toköz ve Kenan Karaman da ilk 11'de fırsatı yakaladı.
DENİZ TÜRÜÇ TAKTİĞİ TUTTU!
Şenol Güneş'in taktik planı nedeniyle Deniz Türüç de maça başlayan isimler arasındaydı. Moldova ile oynanan ilk maçtaki 2 asisti ile takımı sırtlayan Deniz Türüç, dün de golü ile A Milli Takım'ın zaferinde büyük rol oynadı.
İLKLERİN GECESİ!
A Milli Takım zafere koşarken iki oyuncu için maç daha da önemli hale geldi. Geçen sezon başlayan çıkışını milli takım ile taçlandıran Abdulkadir Parmak 87. dakikada Dorukhan'ın yerine oyuna girdi ve kariyerinde ilk kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi. Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı ve Deniz Türüç de diğer mutluluk yaşayan oyunculardı. Yusuf Yazıcı A Milli Takım'daki 16. maçında ilk golünü muhteşem bir vuruş ile atarken, Deniz de frikik golüyle ilk skorunu buldu.
TÜRKLERE YER KALMADI!
A Milli Takımımızı desteklemek için Türk taraftarlar Kişinev'deki Zimbru Stadı'na akın etti. 11 bin 500 kişilik stadın genelinde boşluklar göze çarparken Türk taraftarlara ayrılan 500 kişilik yer tamamen doldu.
HAKAN: TURNUVAYA ARTIK ERKEN GİDELİM
Maça 70'te dahil olan Hakan Çalhanoğlu, Fransa maçının final olacağını söyledi. Bu kez turnuvaya erken gitmek istediklerini de belirten Milanlı oyuncu, "Maça çok iyi hazırlandık zaten ilk dakikalardan da bu belli oldu. İnşallah Fransa maçı ile erken adım atarız Euro 2020'ye. Hep geç gidiyoruz bu kez erken olsun. Futbolda ders çıkarmalıyız, ileriye bakmalıyız"
dedi.
CENGİZ ÜNDER 5 HAFTA YOK!
Andorra maçı öncesinde, antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder'den üzücü haber geldi… Roma forması giyen oyuncunun sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşamasının ardından dün tetkikleri de tamamlandı. 22 yaşındaki futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Cengiz dün Moldova'da sakatlığı nedeniyle oynayamazken Roma'nın ligdeki Sassuolo, Bologna, Atalanta, Lecce, Cagliari maçlarını da kaçıracak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ve Wolfsberger maçlarında da yok.