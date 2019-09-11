Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı

'de 4. hafta hakemleri açıklandı

'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 12:18
Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN