Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya