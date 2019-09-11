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Süren de ateş püskürdü

eski başkanı , Fatih Terim’e verilen 4 maçtan men cezasını sert bir dille eleştirdi

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Süren de ateş püskürdü
GALATASARAY'IN eski başkanı Ünal Aysal'ın ardından Faruk Süren de Fatih Terim'in 4 maç ceza alması hakkında konuştu. İşte Süren'in Radyospor'a yaptığı açıklamalar: "Fatih Terim'e verilen ceza değil bir engelleme. Ceza şeklini kullandılar. Disipline aykırı bir durum varmış gibi yaptılar. Terim ne dedi? "Galatasaray'a karşı amatörce yapılan hareket, profesyonelce oldu" dedi. Kime dedi? Kime dediği meçhul. Yarası olan gocunur. Bir suç işledi diyelim. Emsali olmalı. Cezaların da eş şekilde verilmesi lazım. Geçen sene Rizespor Başkanı, hakeme çok kızmıştı. Tabancam olsa sahaya inerdim dedi. 11 takvim günü ceza aldı. 6222 sayılı kanuna da bir ifade şekli vardı. Burada hukuk çalışmamış. Bir engelleme niyeti var."
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Süren de ateş püskürdü
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