Tam yol ileri Türkiyem

BUGÜN NELER OLDU

Maçın başlangıcı Andorra karşılaşmasında yaşadığımız gerilimi hatırlattı. Moldova tıpkı Andorra gibi maça sert girdi ve tehlike hunisinin içinde top yaptırmamaya çalıştı. İlk 15 dakika içerisinde tehlikeli pozisyon sayımız sıfırdı...Kilit nasıl açılacak diye düşünürken, sahneye Dorukhan-Cenk ikilisi çıktı. Dorukhan mükemmel bir pasla Cenk'i karşı karşıya bıraktı. Cenk, Everton'da alamadığı sürelerin acısını çıkartırcasına harika bir santrfor golü attı ve kilit kırıldı.İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapılamazdı. İlk Moldova maçında ilk kez A Milli Takım'da 11 oynayan Deniz, iki asistle yıldızlaşmıştı.İkinci kez 11 çıktığı A Milli maçında ise yine Moldova karşısında attığı harika frikik golüyle rakibin tüm ümitlerini bitirdi.Bizim Moldova karşısında Cenk'le farkı üçe çıkardığımız saniyelerde Arnavutluk İzlanda karşısında üçüncü kez öne geçti. Ardından 4. gol haberi geldi İzlanda maçından. Türkiye'nin Kişinev'den aldığı 3 puan çok daha değerli hale geldi.Andorra-Moldova haftasına belki sıkıntılı başladık. Ancak İzlanda'nın aldığı mağlubiyetle güzel bitirdik. Üstelik Cenk'in morallenmesi, bizim için büyük kazanç oldu. Artık önümüz açık. Büyük bir hata yapmazsak bu iş bitti.Sakat olan Emre Belözoğlu'nun yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan Cenk Tosun, milli takımdaki 6 aylık gol orucunu Moldova karşısında bozdu. En son 25 Mart 2019'da Moldova'yı 4-0 yendiğimiz maçta 2 gol birden atan yıldız futbolcu dün de 2 gol buldu. EURO 2020 elemelerinde çıktığı 4 maçta attığı 4 gol de Moldova karşısında geldi. Yusuf'un golünde de asist yaptı.A Milli Takım'la çıktığı 5 maçta iki asisti bulunan Deniz, bu kii asisti de Moldova ile oynanan ilk karşılaşmada yapmıştı. Dün ağları havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, ay-yıldızlı takımda ilk golünü atmış oldu. Maç sonu şunları söyledi: "Çok güzel bir gol oldu. Benim golüm önemli değil, takım oyunu önemli. Dorukhan ile çok iyi anlaşıyorum. Topu aldıktan sonra bana atmasını istiyorum. Maça damga vurmak ve güzel maç olmasını istiyorum, hepsi bu."Dorukhan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Cenk, kaleci Koşelev'in üstünden aşırtarak önüne aldığı topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi.Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz'in yaptığı sert vuruşta top direğe de çarpıp ağlara gitti.Zeki sağ kanattan ortasını yaptı. Hakan ceza sahasında topun gelişine harika bir şut çıkardı fakat üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Cenk kafayla golü attı.Yusuf, orta sahadan aldığı topla hızla rakip ceza sahasına yaklaştı, önünü boşalttı ve sağ ayağıyla topu adrese teslim etti.H Grubu'nda Fransa ve Türkiye ile aynı puanda olan İzlanda, Arnavutluk deplasmanında şok yaşadı: 4-2. İzlanda iki kez geriye düştüğü maçta skoru eşitlemeyi bildi ancak ev sahibi ekip, 79'da Roshi ve 82'de Cikalleshi ile 3 puanı alan taraf oldu. Arnavutluk'un galibiyeti, gruptaki yarışta Fransa ile Türkiye'yi baş başa bıraktı. Bu maçlar öncesi grupta 3'lü averaj vardı. İzlanda 12 puanda kalınca, 15 puanlı Türkiye ve Fransa zirve yarışında yalnız kaldı. Millilerimiz Fransa'yı yendiği için ikili averajla koltuğa oturdu. Fransa, Andorra engelini 3-0'la geçti. Goller 18. dakikada Coman, 52'de Lenglet ve 90+1'de Ben Yedder'den geldi. Griezmann ise bir penaltıdan faydalanamadı.