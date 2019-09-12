Burak Yılmaz rötar yaptı

Uzun süren sakatlığının ardından saha çalışmalarına başlayan Burak Yılmaz'ın durumu netleşti. Takımdan ayrı düz koşulara devam eden ve bir an önce formasına kavuşmak için teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen 34 yaşındaki golcünün Gazişehir Gaziantep maçının kadrosunda olmayacağı açıklandı.
Gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giymesi zor gözüken yıldız futbolcunun, 6. haftadaki Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlı teknik heyet Burak Yılmaz'ı, bordo-mavililerle deplasmanda oynayacakları mücadeleyi hedef alarak hazırlıyor.
REBOCHO GÖZE GİRDİ
Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Pedro Rebocho, antrenmanlarda sergilediği performansla teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmeyi başardı.
Şu ana kadar ilk 11'de şans bulamayan Portekizli futbolcunun, sakatlığı sebebiyle idmanları kaçıran Caner Erkin'in son durumuna göre Gazişehir maçında ilk 11'de başlayabileceği kaydedildi.