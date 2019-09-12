Burak Yılmaz rötar yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Uzun süren sakatlığının ardından saha çalışmalarına başlayan Burak Yılmaz'ın durumu netleşti. Takımdan ayrı düz koşulara devam eden ve bir an önce formasına kavuşmak için teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen 34 yaşındaki golcününGelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giymesi zor gözüken yıldız futbolcunun,Siyah-beyazlı teknik heyet Burak Yılmaz'ı, bordo-mavililerle deplasmanda oynayacakları mücadeleyi hedef alarak hazırlıyor.Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Pedro Rebocho, antrenmanlardaŞu ana kadar ilk 11'de şans bulamayan Portekizli futbolcunun, sakatlığı sebebiyle idmanları kaçıran Caner Erkin'in son durumuna göre Gazişehir maçında ilk 11'de başlayabileceği kaydedildi.