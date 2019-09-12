Divanda büyük düello

RODRİGUES'İN

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın Eylül ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda yer yerinden oynadı. Eski Başkan Dursun Özbek ile Başkan Mustafa Cengiz kürsüden atıştı. Halef-selef iki başkanın tartışması bitmeyince Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu araya giripdiyerek noktayı koydu. İlk olarak kürsüye çıkan Özbek, "20 milyon Euro kasa kolaylığı sağladım.dedi.Bu sözlerin ardından başkan Mustafa Cengiz söz aldı ve sert ifadelerle yanıt verdi: "Dursun Özbek, bize ödeme emri yolladı. Sonrasında da 'dedi. Baktık ortağı dediği kişi avukatı çıktı. Bu nasıl şey anlamak hiç mümkün değil.Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "PFDK ve Tahkim Kurulu maalesef TFF'nin yumuşak karnıdır. İnsanın aklına ister istemez acaba sayın federasyon başkanımızın yöneticilik yaptığı kulüpte yaşadığı sportif başarısızlıkların hesabını Galatasaray ve Terim üzerinden mi görmek istiyorlar sorusu geliyor" dedi.G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'in ortağının kendilerini konuşmakla tehdit ettiğini belirterek, "Dursun Özbek'in ortağı yönetimden Kaan arkadaşımızı arıyor. 'Bakın anlaşmamız lazım bu alacaklar konusunda yoksa Çarşamba Divan'da konuşuruz' demiş. E çıkın konuşun kardeşim. Anlamıyorum nedir, porno kasedimiz mi var, neyden çekinelim?" dedi.Başkan Mustafa Cengiz, eski oyuncuları Garry Rodrigues ile ilgili de ilginç bir bilgi verdi. F.Bahçe'ye kiralık transfer olan oyuncu için Al İttihad kulübünden 5 milyon Euro alacakları olduğunu açıklarken "Al-İttihad bizlere, 'Oyuncu bir yere gidecek, para gelecek, biz de vereceğiz' dedi. Oyuncu gitti, hani para? Hâlâ Rodrigues'in parasını alamadık" diye konuştu.Başkan Mustafa Cengiz, Özbek döneminde yapılanları da yerden yere vurdu.. Mecidiyeköy'deki Otel ve Riva Projesi için konuşan Cengiz, "2015'te otelin yıllık 5 milyon dolar gelir getireceği sözünü verdi, yıl 2019 oldu hâlâ gelir yok. Riva'dan gelen 508 milyon TL, 340 milyon TL olarak kırdırıldı ve 155 milyon Euro'ya stopaj hariç 11 futbolcu transfer edildi. Bugün bizim çektiğimiz sıkıntının temelinde işte bu harcama var."