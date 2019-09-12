Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Falcao oynayacak mı?

Süper Lig'de 4. hafta perdelerini aralıyor. Lig'de 4. hafta maçları kapsamında son şampiyon Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Kadrosuna kattığı güçlü isimlerle evinde kazanmak ve kötü gidişe dur demek isteyen sarı-kırmızılılar, rakibiyle ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli ve bir o kadar da heyecanlı geçecek maçı takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını araştırmaya devem ediyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4. hafta açılış karşılaşmasının tüm detayları...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig Galatasaray Kasımpaşa 4. hafta karşılaşmasına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;